В Сербии арестовали бывшего министра экономики по подозрению в коррупции

В Сербии арестовали бывшего министра экономики Раде Басту, которого подозревают в нанесении ущерба на десятки миллионов динаров коммунальному предприятию "Белградские электростанции", которое он ранее возглавлял.

Об этом сообщила РТС со ссылкой на Высшую прокуратуру Белграда, передает "Европейская правда".

По данным следствия, находясь на должности директора предприятия, Баста мог одобрять необоснованные финансовые пожертвования различным спортивным клубам. Среди получателей были небольшие футбольные и баскетбольные клубы, а также один конный клуб.

Задержания и обыски в рамках расследования проводят сотрудники Агентства по борьбе с коррупцией. По неофициальной информации РТС, также задержаны несколько других лиц, которые могут быть связаны с Бастой.

Отмечается, что Баста возглавлял Министерство экономики Сербии с октября 2022 года по 2023 год. Его уволили после того, как он призвал правительство немедленно принять решение о введении санкций против России из-за её полномасштабной войны против Украины.

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Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о начале операции "Очистительный огонь", направленной против коррупции во всех ветвях власти во время правления его предшественника Виктора Орбана.