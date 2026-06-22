Угорський прем'єр оголосив операцію проти корупції та "мафії" у владі

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про початок операції "Очисний вогонь", спрямованій проти корупції у всіх гілках влади та націленій на посадовців уряду його попередника, Віктора Орбана.

Як пише "Європейська правда", про це він анонсував у зверненні до парламенту, цитує Telex.

Прем’єр-міністр зазначив, що операція "Очисний вогонь" стане комплексною політичною та правовою акцією, метою якої є звільнення Угорщини від корупції та "тиску мафії". Мафією Мадяр назвав партію "Фідес" свого попередника Віктора Орбана.

Одним із найважливіших елементів цієї операції стане заснування Національного управління з повернення та захисту державних активів, для створення якого необхідно внести зміни до 47 законодавчих актів. Цей орган розслідуватиме випадки зловживання державними активами, аналізуватиме підозрілі перекази та надаватиме правову допомогу у поверненні активів, які, за версією уряду, були незаконно виведені з Угорщини.

Мадяр також оголосив, що термін парламентського мандату буде максимально збільшено до 12 років, тобто до трьох термінів. Цей крок має запобігти консолідації влади у Національних зборах.

Нова ініціатива також передбачає поправки до Основного закону, які дозволять конституційним суддям обирати голову суду з-поміж себе. Також буде відновлено верхню вікову межу в 70 років. Мандат суддів старших за цей вік, включаючи голову Конституційного Суду Пітера Полта, буде припинено разом з їхньою недоторканністю.

Також будуть змінені правила щодо обрання та відкликання голів Курії та Національної судової ради.

Разом з тим Мадяр оголосив про початок процедури припинення повноважень президента Тамаша Шуйока, який відмовився добровільно йти у відставку попри вимоги уряду.

"Сьогодні ми починаємо перемагати угорську "Коза ностру". Крок за кроком, цеглина за цеглиною, злочинець за злочинцем ми будемо просуватися вперед", – заявив Мадяр, провівши паралелі з сицилійською мафією.

Минулого тижня в Угорщині схвалили поправку до конституції, яка забороняє Віктору Орбану повернутися на посаду прем’єр-міністра.