У Фінляндії підозрюють порушення повітряного простору безпілотником

У ніч проти середи, 11 листопада, невідомий безпілотний літальний апарат, імовірно, порушив повітряний простір Фінляндії над східною частиною Фінської затоки.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає Yle, пише "Європейська правда".

За даними відомства, інцидент стався невдовзі після 02:00. Безпілотний літальний апарат, як підозрюється, перебував у повітряному просторі Фінляндії приблизно п’ять хвилин, після чого залишив його.

Водночас тип БпЛА не уточнюється, а також не вказується, звідки він міг прилетіти та кому він належав.

Писали, що Збройні сили Фінляндії як запобіжний захід обмежили авіаційне та судноплавне сполучення у східній частині Фінської затоки через атаку України на російський порт Усть-Луга.

В Естонії, Латвії та Литві в ніч проти 11 листопада на тлі атаки України на російський порт Усть-Луга місцеві жителі отримали попередження про загрозу вторгнення дронів у повітряний простір.