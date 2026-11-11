В Финляндии подозревают нарушение воздушного пространства беспилотником

В ночь на среду, 11 ноября, неизвестный беспилотный летательный аппарат, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии над восточной частью Финского залива.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает Yle, пишет "Европейская правда".

По данным ведомства, инцидент произошел вскоре после 02:00. Беспилотный летательный аппарат, как предполагается, находился в воздушном пространстве Финляндии примерно пять минут, после чего покинул его.

При этом тип БпЛА не уточняется, а также не указывается, откуда он мог прилететь и кому принадлежал.

Сообщалось, что Вооружённые силы Финляндии в качестве меры предосторожности ограничили авиационное и судоходное сообщение в восточной части Финского залива из-за атаки Украины на российский порт Усть-Луга.

В Эстонии, Латвии и Литве в ночь на 11 ноября на фоне атаки Украины на российский порт Усть-Луга местные жители получили предупреждение об угрозе вторжения дронов в воздушное пространство.