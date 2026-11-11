Захарова покепкувала над міністром оборони Британії за ідею нових каналів комунікації з РФ

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на заклик міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга створити нові двосторонні канали зв'язку з РФ, заявивши, що саме Лондон ініціював припинення попередніх контактів.

Її заяву у середу наводить ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

Захарова порадила британському міністру звертатися безпосередньо до російського Міноборони, запевнивши, що там готові відповісти на дзвінок і поспілкуватися, якщо виникне така потреба.

"Я можу сміливо рекомендувати пану для британських підданих і не пану для нас, міністру оборони Великої Британії, звертатися до своїх російських колег, до Міністерства оборони Російської Федерації. Якщо є така необхідність, я запевняю, там піднімуть слухавки й поспілкуються", – сказала вона.

Захарова також додала, що міністр Стрітінг – новачок у відомстві і саме тому "не знає, що ці самі канали зв’язку були перервані з ініціативи самої британської сторони у 2024 році, коли Лондон вкотре вигадав якісь незрозумілі приводи й ухвалив рішення про висилку російського військового аташе".

"Це така некомпетентність британської сторони", – заявила Захарова.

Вес Стрітінг в інтерв’ю Financial Times заявив, що Британія воліла б мати додаткові канали комунікації з Росією, зокрема на рівні військових відомств, щоб зменшити ризик прорахунків.

Водночас прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що Європа повинна зосередитися на посиленні санкційного тиску на Росію, а не на спробах переговорів з Кремлем.