Прем’єр Естонії застерігає європейців від контактів з Кремлем щодо завершення війни

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що Європа повинна зосередитися на посиленні санкційного тиску на Росію, а не на спробах переговорів з Кремлем.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, передає "Європейська правда".

На тлі нещодавньої розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з правителем РФ Владіміром Путіним глава естонського уряду застеріг європейців від ідеї прямих переговорів, заявивши, що це послабить позиції Європи у відносинах з Москвою.

"Європа не повинна виступати в ролі посередника. Не слід брати на себе роль того, хто намагається догодити диктатору", – зауважив Міхал.

Він переконаний, що пріоритетом має залишатися санкційний тиск на Росію. Тоді як посередництво у переговорах між РФ та Україною, на його думку, означатиме, що "ви готові знизити стандарти, наприклад, щодо Росії", зокрема коли йдеться про запровадження та забезпечення дотримання каральних санкцій.

"Не можна поєднувати дві ролі. Одна роль – це підтримка України та тиск на Росію. Друга – це спроба певної форми посередництва", – зазначив естонський лідер.

"Путін повинен зрозуміти, що Європа сильна, тримається разом і ми говоримо одним голосом", – додав він.

Прем’єр Естонії зазначив, що європейці "цінують" спроби адміністрації США виступити посередником у досягненні мирної угоди, "але тиск має бути спрямований саме на Росію".

"Проблема у Кремлі. Ніде більше", – наголосив Міхал.

Він додав, що зміни в результаті виборів до Конгресу США, можуть ще більше наблизити Вашингтон "до кращого боку, до сторони, що більше спирається на цінності".

"І коли США більше спираються на цінності… це, ймовірно, є хорошим сигналом для України та Європи", – зазначив прем’єр Естонії.

Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський застеріг європейських союзників від проведення переговорів щодо припинення російсько-української війни без урахування інтересів Східної Європи у сфері безпеки.

Напередодні прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висунула вимогу, щоб Європейський Союз обговорив, хто саме та з яким мандатом має представляти ЄС на переговорах щодо війни Росії в Україні.