Захарова посмеялась над министром обороны Британии из-за идеи о новых каналах связи с РФ

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на призыв министра обороны Великобритании Уэса Стритинга создать новые двусторонние каналы связи с РФ, заявив, что именно Лондон инициировал прекращение предыдущих контактов.

Ее заявление в среду приводит ТАСС, сообщает "Европейская правда".

Захарова посоветовала британскому министру обращаться напрямую в российское Минобороны, заверив, что там готовы ответить на звонок и пообщаться, если возникнет такая необходимость.

"Я могу смело рекомендовать господину для британских подданных и не господину для нас, министру обороны Великобритании, обращаться к своим российским коллегам, в Министерство обороны Российской Федерации. Если есть такая необходимость, я уверяю, там поднимут трубку и пообщаются", – сказала она.

Захарова также добавила, что министр Стритинг – новичок в ведомстве и именно поэтому "не знает, что эти самые каналы связи были прерваны по инициативе самой британской стороны в 2024 году, когда Лондон в очередной раз придумал какие-то непонятные поводы и принял решение о высылке российского военного атташе".

"Это такая некомпетентность британской стороны", – заявила Захарова.

Уэс Стритинг в интервью Financial Times заявил, что Великобритания предпочла бы иметь дополнительные каналы связи с Россией, в частности на уровне военных ведомств, чтобы снизить риск просчетов.

В то же время премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что Европа должна сосредоточиться на усилении санкционного давления на Россию, а не на попытках переговоров с Кремлем.