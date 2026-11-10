Міністр оборони Британії прагне мати більше прямих каналів комунікації з Росією

Велика Британія воліла б мати додаткові канали комунікації з Росією, зокрема на рівні військових відомств, щоб зменшити ризик прорахунків.

Про це заявив міністр оборони Вес Стрітінг в інтерв’ю Financial Times, передає "Європейська правда".

Заяви міністра пролунали на тлі того, як у вівторок російські та українські посадовці зібралися в ОАЕ на дводенні переговори за посередництва США.

"У нас є посольство в Москві. Це важливий канал... Я б набагато більше волів, щоб були й додаткові канали, особливо на рівні військових відомств", – сказав Стрітінг.

"Завжди існує ризик прорахунків, і саме тому важливо мати такий прямий канал зв’язку", – додав він.

Відносини між Москвою та більшістю європейських столиць, зокрема Лондоном, перебувають у замороженому стані з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що Європа повинна зосередитися на посиленні санкційного тиску на Росію, а не на спробах переговорів з Кремлем.

Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський застеріг європейських союзників від проведення переговорів щодо припинення російсько-української війни без урахування інтересів Східної Європи у сфері безпеки.