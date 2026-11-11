Бывший премьер Великобритании предостерег Бернема от попыток вернуть страну в ЕС

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предостерег нынешнего лидера страны Энди Бернема от попыток вновь присоединиться к Европейскому союзу.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Кэмерон, который в 2016 году объявил референдум по Brexit, сказал, что был "глубоко разочарован", когда 10 лет назад Великобритания проголосовала за выход из ЕС.

Однако он считает, что пытаться отменить решение избирателей спустя десятилетие – это неправильный подход.

"Вместо того чтобы начинать спор о повторном присоединении – который, на мой взгляд, будет очень долгим и болезненным, и кто знает, чем он закончится, – вместо этого следует сосредоточиться на том, как нам стать лучшим другом, лучшим соседом, лучшим партнером", – считает он.

По мнению Кэмерона, "заигрывание с идеей повторного присоединения" может иметь обратный эффект.

"Вы рискуете получить менее выгодное соглашение о партнерстве, поскольку, конечно, страны ЕС просто подумают: „Ну, эти ребята все равно снова присоединятся, так какой смысл предоставлять им выгодное соглашение о партнерстве", – добавил он.

Стоит отметить, что 20 ноября в Брюсселе состоится второй саммит между Европейским союзом и Великобританией.

В прошлом месяце правительство Великобритании исключило возможность повторного вступления в ЕС в течение срока полномочий нынешнего парламента, однако премьер-министр Энди Бернем заявил, что хотел бы изучить возможности более тесного сотрудничества с Европой.

Бернем предположил, что вопрос о повторном вступлении в ЕС может быть включен в предвыборную программу его Лейбористской партии на предстоящих выборах.

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