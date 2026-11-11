Австрія посилить покарання за шпигунство, щоб позбутися репутації "столиці шпигунів"

Уряд Австрії планує посилити законодавство про шпигунство, зокрема збільшити максимальний термін ув’язнення за такі злочини з п’яти до 10 років.

Про це в середу, 11 листопада, заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер, представляючи відповідний законопроєкт, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Після кількатижневого розгляду документ планують подати до парламенту.

Окрім планів збільшити максимальний термін ув’язнення за такі злочини з п’яти до 10 років, Відень також пропонує поширити визначення шпигунства на діяльність проти міжнародних організацій та Європейського Союзу.

За словами міністерки, чинне законодавство передбачає покарання лише за шпигунство на шкоду Австрії. Уряд пропонує збільшити максимальний термін ув’язнення за такі дії до 10 років.

А за шпигунство проти міжнародних організацій та ЄС пропонують запровадити покарання до п’яти років позбавлення волі.

Майнль-Райзінгер пояснила, що зміни мають допомогти покласти край репутації Відня як "столиці шпигунства".

"Відень (у ЗМІ) неодноразово називають столицею шпигунства з історичних причин (...) Я хотіла б навести лад і покласти цьому край", – сказала вона.

За її словами, дипломатичний статус не повинен використовуватися як прикриття для розвідувальної діяльності.

Відень залишається важливим дипломатичним центром: тут розташовані штаб-квартири Організації з безпеки та співробітництва в Європі та Міжнародного агентства з атомної енергії, а також інші міжнародні установи, що створює можливості для роботи іноземних розвідників під дипломатичним прикриттям.

Наприкінці жовтня Міністерство закордонних справ Австрії прийняло рішення вислати чотирьох російських дипломатів.

Росія пообіцяла відреагувати на таке рішення Австрії.