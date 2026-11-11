Австрия ужесточит наказание за шпионаж, чтобы избавиться от репутации "столицы шпионов"

Правительство Австрии планирует ужесточить законодательство о шпионаже, в частности увеличить максимальный срок лишения свободы за такие преступления с пяти до 10 лет.

Об этом в среду, 11 ноября, заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, представляя соответствующий законопроект, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

После нескольких недель рассмотрения документ планируется внести в парламент.

Помимо планов увеличить максимальный срок лишения свободы за такие преступления с пяти до 10 лет, Вена также предлагает распространить определение шпионажа на деятельность, направленную против международных организаций и Европейского Союза.

По словам министра, действующее законодательство предусматривает наказание только за шпионаж в ущерб Австрии. Правительство предлагает увеличить максимальный срок лишения свободы за такие действия до 10 лет.

А за шпионаж против международных организаций и ЕС предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Майнль-Райзингер пояснила, что изменения должны помочь положить конец репутации Вены как "столицы шпионажа".

"Вену (в СМИ) неоднократно называют столицей шпионажа по историческим причинам (...) Я хотела бы навести порядок и положить этому конец", – сказала она.

По её словам, дипломатический статус не должен использоваться в качестве прикрытия для разведывательной деятельности.

Вена остаётся важным дипломатическим центром: здесь расположены штаб-квартиры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Международного агентства по атомной энергии, а также другие международные учреждения, что создаёт возможности для работы иностранных разведчиков под дипломатическим прикрытием.

В конце октября Министерство иностранных дел Австрии приняло решение выслать четырёх российских дипломатов.

Россия пообещала отреагировать на такое решение Австрии.