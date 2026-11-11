Трамп: "Америка не розпочинала війну з Іраном"

Американський президент Дональд Трамп у середу, 11 листопада, заявив, що США "не розпочинали війну з Іраном".

Про це він сказав під час виступу на Національному кладовищі в Арлінгтоні, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

Під час свого виступу Трамп заявив, що конфлікт з Іраном залишається необхідним.

"Америка не розпочинала війну з Іраном. Іран веде війну проти Америки з 1979 року", – заявив Трамп, маючи на увазі захоплення 66 американських заручників в Ірані.

Також він зазначив, що США "роблять те, що ніхто раніше не вважав можливим".

"І так, у нас трапляються незначні невдачі. Ми з ними чудово впораємося", – додав він.

Варто зазначити, що 28 лютого 2026 року Ізраїль та США розпочали спільну повітряну атаку по Ірану.

Раніше Трамп заявив, що в п’ятницю, 6 листопада, американські збройні сили здійснили нові обмежені удари по Ірану, націлені на іранську систему протиповітряної оборони.

За даними ЗМІ, США та Іран наближаються до потенційного прориву в зусиллях щодо припинення війни, оскільки Тегеран начебто демонструє готовність обговорювати питання, пов’язані з його ядерною програмою, які раніше не розглядалися.