Трамп: "Америка не начинала войну с Ираном"

Президент США Дональд Трамп в среду, 11 ноября, заявил, что США "не начинали войну с Ираном".

Об этом он сказал во время выступления на Национальном кладбище в Арлингтоне, сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Во время своего выступления Трамп заявил, что конфликт с Ираном по-прежнему необходим.

"Америка не начинала войну с Ираном. Иран ведет войну против Америки с 1979 года", – заявил Трамп, имея в виду захват 66 американских заложников в Иране.

Также он отметил, что США "делают то, что раньше никто не считал возможным".

"И да, у нас случаются незначительные неудачи. Мы с ними прекрасно справимся", – добавил он.

Стоит отметить, что 28 февраля 2026 года Израиль и США начали совместную воздушную атаку по Ирану.

Ранее Трамп заявил, что в пятницу, 6 ноября, американские вооруженные силы нанесли новые ограниченные удары по Ирану, нацеленные на иранскую систему противовоздушной обороны.

По данным СМИ, США и Иран приближаются к потенциальному прорыву в усилиях по прекращению войны, поскольку Тегеран якобы демонстрирует готовность обсуждать вопросы, связанные с его ядерной программой, которые ранее не рассматривались.