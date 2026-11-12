У США військовий накричав на делегацію Гегсета, яка реготала біля могили Невідомого солдата

У США в День ветеранів група, до складу якої входив глава Пентагону Піт Гегсет, створила незручну ситуацію на Національному кладовищі в Арлінгтоні.

Відео інциденту пошило в соцмережах агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як видно з відеозапису, Гегсет та його супровід зібралися біля могили Невідомого солдата. CNN повідомило, що до групи входили міністр оборони, його дружина Дженніфер та старші радники, зокрема начальник штабу Рікі Бурія, заступник начальника штабу Патрік Вівер та радниця Тамі Радабау.

A soldier called for visitors to Arlington National Cemetery to maintain ‘silence and respect,’ after hearing laughter from a group of people, including Defense Secretary Pete Hegseth, who were visiting the Tomb of the Unknown Soldier on Veterans Day https://t.co/IqkOJwX8hb https://t.co/ZZQAu7Lj3k – Reuters (@Reuters) November 11, 2026

Як чути відео, з групи, що оточувала главу Пентагону, долинали гучний сміх та уривки розмов.

Військовослужбовець збройних сил США на варті був змушений голосно зробити зауваження міністру та його супутникам за їхній сміх і галас.

"Усі відвідувачі повинні постійно дотримуватися тиші та виявляти повагу", – вигукнув солдат у парадній формі, перш ніж відвернутися. Піт Гегсет та його супутники на мить обернулися, а потім продовжили свій шлях.

Раніше президент Дональд Трамп виступив у Арлінгтоні перед солдатами, ветеранами та високопосадовцями адміністрації з нагоди Дня ветеранів.

Могила Невідомого солдата є важливим меморіалом на честь американських солдатів, які загинули під час Першої та Другої світових воєн, а також Корейської війни. Вона також включає порожнє місце поховання на честь зниклих безвісти солдатів.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив NBC News, що Гегсет та Міністерство оборони "завжди вшановували" жертви солдатів. "Під час відзначення цієї урочистої річниці один солдат справедливо та з повагою нагадав усім про необхідність поводитися належним чином", – сказав Парнелл.

Як повідомлялося, республіканці в Палаті представників США у вівторок заблокували спробу імпічменту міністра оборони Піта Гегсета.

Раніше Гегсет зневажливо відреагував на спроби імпічменту, заявивши, що погоджується з Трампом у тому, що він "зробив би це знову", якби йшлося про початок війни з Іраном.