В США военный отчитал делегацию Хегсета, которая хохотала у могилы Неизвестного солдата

В США в День ветеранов группа, в состав которой входил глава Пентагона Пит Хегсет, создала неловкую ситуацию на Национальном кладбище в Арлингтоне.

Видео инцидента распространило в соцсетях агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как видно из видеозаписи, Хэгсет и его свита собрались у могилы Неизвестного солдата. CNN сообщило, что в группу входили министр обороны, его жена Дженнифер и старшие советники, в частности начальник штаба Рики Бурия, заместитель начальника штаба Патрик Вивер и советница Тами Радабау.

A soldier called for visitors to Arlington National Cemetery to maintain ‘silence and respect,’ after hearing laughter from a group of people, including Defense Secretary Pete Hegseth, who were visiting the Tomb of the Unknown Soldier on Veterans Day https://t.co/IqkOJwX8hb https://t.co/ZZQAu7Lj3k – Reuters (@Reuters) November 11, 2026

Как слышно на видео, из группы, окружавшей главу Пентагона, доносились громкий смех и обрывки разговоров.

Военнослужащий вооруженных сил США, стоявший на страже, был вынужден громко сделать замечание министру и его спутникам за их смех и шум.

"Все посетители должны постоянно соблюдать тишину и проявлять уважение", – воскликнул солдат в парадной форме, прежде чем отвернуться. Пит Хегсет и его спутники на мгновение обернулись, а затем продолжили свой путь.

Ранее президент Дональд Трамп выступил в Арлингтоне перед солдатами, ветеранами и высокопоставленными чиновниками администрации по случаю Дня ветеранов.

Могила Неизвестного солдата является важным мемориалом в честь американских солдат, погибших во время Первой и Второй мировых войн, а также Корейской войны. Она также включает пустое место захоронения в честь пропавших без вести солдат.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил NBC News, что Хэгсет и Министерство обороны "всегда чтили" память погибших солдат. "Во время празднования этой торжественной годовщины один солдат справедливо и с уважением напомнил всем о необходимости вести себя подобающим образом", – сказал Парнелл.

Как сообщалось, республиканцы в Палате представителей США во вторник заблокировали попытку импичмента министра обороны Пита Хегсета.

Ранее Хэгсет пренебрежительно отреагировал на попытки импичмента, заявив, что согласен с Трампом в том, что тот "сделал бы это снова", если бы речь шла о начале войны с Ираном.