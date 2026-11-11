Палата представників США заблокувала спробу імпічменту глави Пентагону

Республіканці в Палаті представників США у вівторок заблокували спробу імпічменту міністра оборони Піта Гегсета.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Голосування щодо процедурної пропозиції відбулося лише через кілька годин після того, як Гегсет різко розкритикував спроби його імпічменту як фарс і виступив із рішучою захисною промовою щодо своїх досягнень на чолі збройних сил США, за що отримав похвалу від президента Дональда Трампа.

Палата проголосувала 211 голосами проти 204 за пропозицію передати вісім статей імпічменту до очолюваного республіканцями Судового комітету Палати представників.

Массі, республіканець із Кентуккі, який незабаром покине посаду, сподівався залучити голоси республіканців, незадоволених політикою Гегсета та стурбованих непопулярністю війни з Іраном, що триває вже вісім місяців, але жоден інший республіканець не приєднався до нього. Конфлікт під керівництвом США та Ізраїлю ніколи не був схвалений Конгресом, який є єдиною гілкою влади, що згідно з конституцією має право оголошувати війну.

Демократи висловили рішучу підтримку статтям імпічменту, в яких Гегсета звинувачують у "тяжких злочинах і проступках" – у тому, що він незаконно віддав наказ збройним силам вести війну в Ірані та Ємені, атакувати судна в Карибському морі та захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні. Однак 11 демократів, серед яких колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі з Каліфорнії, не взяли участі в голосуванні.

Трамп привітав ці результати у дописі в соцмережах, заявивши, що спроба імпічменту Гегсета "зазнала жалюгідної поразки!" Він написав, що дії Гегсета щодо Ірану, Венесуели та інших питань "призвели до виправдання великого американського патріота".

Гегсет став би першим міністром оборони США, проти якого було б розпочато процедуру імпічменту. Востаннє цивільного керівника збройних сил США піддавали імпічменту в 1876 році, коли Вільям Белкнап обіймав посаду "міністра війни".

Як відомо, член Палати представників Томас Массі з Кентуккі, відомий як антитрампівський республіканець, ініціював процедуру імпічменту щодо Гегсета. Президент США пообіцяв підтримати главу Пентагону.

Раніше Гегсет зневажливо відреагував на спроби імпічменту, заявивши, що погоджується з Трампом у тому, що він "зробив би це знову", якби йшлося про початок війни з Іраном.