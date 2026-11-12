В Естонії заявили, що не дозволяли Україні використовувати повітряний простір для дронів

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна не давала дозволу на використання свого повітряного простору для прольоту дронів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Міхал скликав у середу ввечері урядову нараду з питань безпеки, щоб отримати інформацію про інциденти, що сталися під час нічних атак безпілотників.

"Ще раз підкреслю: Естонія не надавала жодній іноземній державі дозволу на використання нашого повітряного простору для безпілотників, – заявив Крістен Міхал. – Сьогодні Міністерство закордонних справ знову передало ці повідомлення послу України в Естонії. Ми також поінформували про те, що сталося, наших союзників по НАТО".

"До кожної подібної події біля наших кордонів і на Балтійському морі необхідно ставитися дуже серйозно", – додав прем’єр-міністр.

Комунікаційне бюро Держканцелярії нагадало, що в середу вранці Україна здійснила повітряну атаку на російські об’єкти, під час якої було вражено порт Усть-Луга, розташований у Ленінградській області.

Під час атак безпілотників поблизу естонських кордонів перебувала велика кількість дронів. Деякі з них на короткий час проникли також у повітряний простір Естонії, внаслідок чого сталося порушення державного повітряного кордону.

Для реагування на ситуацію з авіабази Емарі піднялися в повітря винищувачі НАТО, які беруть участь у місії з охорони повітряного простору країн Балтії.

У комунікаційному бюро нагадали, що проникнення безпілотників у повітряний простір балтійських країн є прямим наслідком розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України.

"Росія намагається відвернути увагу від війни в Україні та залякати союзників по НАТО. Їй це не вдасться, і подібні дії мають негайно припинитися", – зазначили в комунікаційному бюро.

У ніч проти середи, 11 листопада, невідомий безпілотний літальний апарат також, імовірно, порушив повітряний простір Фінляндії над східною частиною Фінської затоки.

Окрім Естонії, в Латвії та Литві в ніч проти 11 листопада на тлі атаки України на російський порт Усть-Луга місцеві жителі отримали попередження про загрозу вторгнення дронів у повітряний простір.