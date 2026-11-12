В Эстонии заявили, что не разрешали Украине использовать воздушное пространство для дронов

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для пролета дронов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Михал созвал в среду вечером правительственное совещание по вопросам безопасности, чтобы получить информацию об инцидентах, произошедших во время ночных атак беспилотников.

"Еще раз подчеркну: Эстония не давала ни одному иностранному государству разрешения на использование нашего воздушного пространства для беспилотников, – заявил Кристен Михал. – Сегодня Министерство иностранных дел вновь передало эти сообщения послу Украины в Эстонии. Мы также проинформировали о случившемся наших союзников по НАТО".

"К каждому подобному происшествию у наших границ и на Балтийском море необходимо относиться очень серьезно", – добавил премьер-министр.

Коммуникационное бюро Госканцелярии напомнило, что в среду утром Украина нанесла воздушный удар по российским объектам, в ходе которого был поражён порт Усть-Луга, расположенный в Ленинградской области.

Во время атак беспилотников вблизи эстонских границ находилось большое количество дронов. Некоторые из них на короткое время проникли также в воздушное пространство Эстонии, в результате чего произошло нарушение государственной воздушной границы.

Для реагирования на ситуацию с авиабазы Эмари поднялись в воздух истребители НАТО, участвующие в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии.

В коммуникационном бюро напомнили, что проникновение беспилотников в воздушное пространство балтийских стран является прямым следствием развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

"Россия пытается отвлечь внимание от войны в Украине и запугать союзников по НАТО. Ей это не удастся, и подобные действия должны немедленно прекратиться", – отметили в коммуникационном бюро.

В ночь на среду, 11 ноября, неизвестный беспилотный летательный аппарат также, по всей видимости, нарушил воздушное пространство Финляндии над восточной частью Финского залива.

Помимо Эстонии, в Латвии и Литве в ночь на 11 ноября на фоне атаки Украины на российский порт Усть-Луга местные жители получили предупреждение об угрозе вторжения дронов в воздушное пространство.