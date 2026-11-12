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У Парижі член почесної варти знепритомнів під час зустрічі Макрона і президента Словаччини

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Новини — Четвер, 12 листопада 2026, 08:46 — Христина Бондарєва

Член французької почесної варти знепритомнів у середу, 11 листопада, під час офіційної церемонії зустрічі президентом Емманюелем Макроном його словацького колеги Петера Пеллегріні в Єлисейському палаці в Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відео з місця події.

Президент Франції Емманюель Макрон одразу підійшов до військового, щоб перевірити його стан. Згодом члена почесної варти винесли з місця проведення церемонії, а Макрон привітав Пеллегріні, який саме прибув до палацу.

Причини інциденту та інформація про стан здоров’я службовця наразі не розголошуються.

Повідомлялось, що у США військовий накричав на делегацію глави Пентагону, яка реготала біля могили Невідомого солдата.

Раніше у Німеччині міністр знепритомнів під час засідання уряду.

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