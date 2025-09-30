Німеччина: міністр знепритомнів під час засідання уряду
Міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер знепритомнів під час виїзного засідання уряду у вівторок.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.
За словами речника федерального уряду Німеччини Штефана Корнеліуса, Шнідер зазнав проблем з кровообігом і знепритомнів за столом, де сиділи урядовці.
Згодом міністр прийшов до тями і сказав, що почувається краще, але як запобіжний захід його відвезли до шпиталю Бундесверу для додаткового обстеження.
Через це Шнідер не зміг бути присутнім на груповому фото кабінету міністрів Німеччини.
Патрік Шнідер є членом німецького Бундестагу з 2009 року, а з травня 2025-го обіймає посаду федерального міністра транспорту в уряді канцлера Фрідріха Мерца.
Раніше повідомлялось, що новопризначеній міністерці охорони здоровʼя Швеції Елізабет Ланн стало зле під час першої пресконференції на посаді.
У Сербії міністр фінансів Дарко Глішич переніс інсульт у прямому ефірі.