В Париже член почетного караула потерял сознание во время встречи Макрона и президента Словакии
Новости — Четверг, 12 ноября 2026, 08:46 —
Член французского почетного караула потерял сознание в среду, 11 ноября, во время официальной церемонии встречи президента Эммануэля Макрона с его словацким коллегой Петером Пеллегрини в Елисейском дворце в Париже.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видео с места события.
Президент Франции Эмманюэль Макрон сразу подошел к военному, чтобы проверить его состояние. Впоследствии члена почетного караула вынесли с места проведения церемонии, а Макрон поприветствовал Пеллегрини, который как раз прибыл во дворец.
A member of the honor guard collapsed as Slovak President Peter Pellegrini arrived at the Elysee Palace in Paris for a visit with French President Emmanuel Macron https://t.co/U9gFHeetxb– Reuters (@Reuters) November 11, 2026
Причины инцидента и информация о состоянии здоровья военнослужащего пока не разглашаются.
Сообщалось, что в США военный накричал на делегацию главы Пентагона, которая хохотала у могилы Неизвестного солдата.
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