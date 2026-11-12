Укр Рус Eng

В Париже член почетного караула потерял сознание во время встречи Макрона и президента Словакии

видео
Новости — Четверг, 12 ноября 2026, 08:46 — Кристина Бондарева

Член французского почетного караула потерял сознание в среду, 11 ноября, во время официальной церемонии встречи президента Эммануэля Макрона с его словацким коллегой Петером Пеллегрини в Елисейском дворце в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видео с места события.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сразу подошел к военному, чтобы проверить его состояние. Впоследствии члена почетного караула вынесли с места проведения церемонии, а Макрон поприветствовал Пеллегрини, который как раз прибыл во дворец.

Причины инцидента и информация о состоянии здоровья военнослужащего пока не разглашаются.

Сообщалось, что в США военный накричал на делегацию главы Пентагона, которая хохотала у могилы Неизвестного солдата.

Ранее в Германии министр потерял сознание во время заседания правительства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Макрон инциденты
Реклама: