Генсек НАТО нагадав США, що субмарини РФ загрожують саме американському узбережжю

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте нагадав, що російські підводні човни, які виходять з Кольського півострова, становлять загрозу безпосередньо для безпеки Сполучених Штатів, зокрема їхнього узбережжя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі на Форумі атлантичного майбутнього 11 листопада.

Рютте наголосив, що члени НАТО працюють разом, щоб гарантувати: російські підводні човни ніколи не прорвуться до Північної Атлантики.

"І варто пам’ятати, що ціллю російських атомних підводних човнів, які виходять з Кольського півострова, будуть не її безпосередні сусіди, а східне узбережжя Сполучених Штатів", – сказав він.

Він згадав про те, що на одній із зустрічей прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре пояснював американському президенту Дональду Трампу, що підводні човни РФ зосереджені біля Кольського півострова не для того, щоб атакувати Норвегію, а для того, щоб атакувати Сполучені Штати.

"Ми не дамо їм цього зробити. Ось що таке НАТО в дії", – наголосив Рютте.

Як повідомлялось, взимку Військово-морські сили Німеччини отримали першу партію з 30 нових вертольотів, призначених для протидії підводним човнам.

А Британія і Норвегія вирішили об’єднати зусилля флотів для нагляду за субмаринами РФ.