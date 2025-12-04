Британія і Норвегія об’єднують зусилля флотів для нагляду за субмаринами РФ

Британія і Норвегія укладають масштабну угоду про оборонну співпрацю задля захисту підводної інфраструктури, що передбачає спільну діяльність флотів обох держав у північній частині Атлантичного океану.

Про це йдеться у заяві пресслужби уряду Британії, пише "Європейська правда".

Підписання угоди між Лондоном та Осло, яку називають "історичною" і першою такого типу, анонсували у день спільного візиту прем’єрів Кіра Стармера та Йонаса Гара Стьоре на британську авіабазу, де чергують також норвезькі військовослужбовці.

Угода передбачає спільне патрулювання у північній частині Атлантики флотами Британії та Норвегії – у складі щонайменш 13 суден та автономних систем. Їхнім ключовим завданням буде наглядати за діяльністю російських субмарин і забезпечувати захист критичної інфраструктури обох країн у морі.

Судна будуть патрулювати у стратегічному районі між Гренландією, Ісландією та Британією, наглядаючи за діяльністю російських військових суден і безпекою всіх підводних комунікацій, які там пролягають. Кораблі обох флотів діятимуть як єдина команда – зі спільними пунктами обслуговування, технологіями та повністю взаємосумісними силами.

"Нова угода Lunna House (названа честь шотландської штаб-квартири норвезького спротиву під час Другої світової) передбачає, що Королівський флот Британії та Королівський флот Норвегії запустять діяльність змінного флоту у складі побудованих у Британії фрегатів Type-26. Цьому кроку передувало зростання на 30% за останні два роки кількості російських суден, що загрожують водам Британії", – йдеться у заяві.

У місії братимуть участь вісім британських та щонайменш п’ять норвезьких суден.

"Ця угода демонструє готовність Британії більше вкладатися у європейську безпеку та, поруч з угодами з Німеччиною та Францією, є свідченням ого, що уряд відбудовує близькі альянси, життєво важливі для забезпечення безпеки Британії у все більш небезпечному світі", – зазначають у комюніке.

На додачу, документ передбачає:

– приєднання Британії до норвезької програми з розробки кораблів-носіїв безпілотних морських дронів різного типу;

– навчання британських військових у Норвегії для готовності діяти у суворому зимовому кліматі та організація спільних "воєнних ігор";

– озброєння британського флоту передовими норвезькими корабельними ракетами ;

– поглиблення співпраці з виробництва торпед Sting Ray;

– передову роль обох країн в освоєнні НАТО застосування автономних систем на далекій півночі.

Нагадаємо, у листопаді біля британських берегів помітили російський шпигунський корабель "Янтарь". Тоді у Лондоні навіть попередили про готовність до військової відповіді, якщо його дії почнуть становити загрозу. У Москві по-хамськи відповіли на це попередження.

Норвегія з її ресурсами нафти й газу з 2022 року відіграє надважливу роль в енергетичній безпеці Європи. Левова частка видобутку відбувається у морі.

За останні місяці був щонайменш один випадок, коли над норвезьким родовищем помітили невідомий безпілотник.

Раніше Британія та Норвегія долучилися до інших багатосторонніх форматів нагляду за критичною інфраструктурою у своєму регіоні. Серед іншого, це місія НАТО Baltic Sentry, заснована після "якірних диверсій" у Фінській затоці.