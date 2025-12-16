ВМС Німеччини отримали нові вертольоти для протидії підводним човнам

Військово-морські сили Німеччини отримали першу партію з 30 нових вертольотів, призначених для протидії підводним човнам.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що ці вертольоти будуть використовуватися для захисту від підводних і надводних загроз з повітря, а також для полювання на підводні човни.

"(Кремлівський правитель Владімір) Путін продовжує масово модернізувати свій флот. В Україні він у цьому практично не має потреби. Чорноморський флот – це одне, але Північноатлантичний флот – це зовсім інше. Це означає, що ми, як НАТО і як Федеративна Республіка Німеччина, повинні швидко і краще оснастити наші військово-морські сили", – підкреслив він.

Вертоліт Sea Tiger призначений для використання на фрегатах. Його поява знаменує собою значний крок у модернізації військово-морських сил Німеччини.

dpa

NH-90 Sea Tiger замінить Sea Lynx, який перебуває на озброєнні ВМС Німеччини з 1981 року.

Нещодавно уряд Норвегії вирішив замовити у Німеччині ще два додаткові підводні човни.

Перед тим стало відомо, що Британія і Норвегія об’єднують зусилля флотів для нагляду за субмаринами РФ.