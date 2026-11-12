Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте напомнил, что российские подводные лодки, выходящие с Кольского полуострова, представляют угрозу непосредственно для безопасности Соединенных Штатов, в частности для их побережья.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении на Форуме атлантического будущего 11 ноября.

Рютте подчеркнул, что члены НАТО работают вместе, чтобы гарантировать: российские подводные лодки никогда не прорвутся в Северную Атлантику.

"И стоит помнить, что целью российских атомных подводных лодок, выходящих с Кольского полуострова, будут не ее непосредственные соседи, а восточное побережье Соединенных Штатов", – сказал он.

Он упомянул о том, что на одной из встреч норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре объяснял американскому президенту Дональду Трампу, что подводные лодки РФ сосредоточены у Кольского полуострова не для того, чтобы атаковать Норвегию, а для того, чтобы атаковать Соединённые Штаты.

"Мы не позволим им этого сделать. Вот что такое НАТО в действии", – подчеркнул Рютте.

Как сообщалось, зимой Военно-морские силы Германии получили первую партию из 30 новых вертолетов, предназначенных для противодействия подводным лодкам.

А Великобритания и Норвегия решили объединить усилия флотов для наблюдения за подводными лодками РФ.