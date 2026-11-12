У Німеччині створили конкурента американській ШІ-платформі для військових

Німецька оборонна компанія Helsing представила платформу на основі штучного інтелекту для аналізу військових загроз і підтримки оборонного планування, позиціонуючи її як європейського конкурента американської компанії Palantir.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DPA.

У середу мюнхенська компанія повідомила, що її нова система під назвою Clarity здатна аналізувати величезні обсяги даних, щоб виявляти військові об’єкти, інфраструктуру та позиції. Цю інформацію також можна обробляти для допомоги військовим у виборі найбільш відповідних систем озброєння для ураження цілей.

"Усім збройним силам потрібні розвідувальні можливості, які відповідають темпам бойових дій. Автономні системи відіграють дедалі важливішу роль", – заявив співголова правління і співзасновник Helsing Гунберт Шерф.

"Настільки критично важлива технологія має бути суверенною. Завдяки Clarity європейські збройні сили отримують програмне забезпечення, розроблене в Європі, яке працює на їхній власній інфраструктурі та залишається під їхнім контролем", – додав він.

Технічний директор Helsing Роберт Фінк, який брав участь у розробці продуктів Palantir, зазначив, що нову платформу від самого початку проєктували з урахуванням використання ШІ-агентів для аналізу військової розвідки.

Використання програмного забезпечення Palantir німецькими органами безпеки викликало суперечки, зокрема через побоювання щодо залежності від американських технологій за президентства Дональда Трампа.

Поліція федеральних земель Баварія та Північний Рейн-Вестфалія використовує програмне забезпечення Palantir, однак обидві землі виступають за пошук європейських альтернатив.

У червні повідомлялось, що французька служба внутрішньої розвідки вирішила припинити співпрацю з американським гігантом у сфері штучного інтелекту Palantir.