В Германии создали конкурента американской ИИ-платформы для военных

Немецкая оборонная компания Helsing представила платформу на основе искусственного интеллекта для анализа военных угроз и поддержки оборонного планирования, позиционируя её как европейского конкурента американской компании Palantir.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

В среду мюнхенская компания сообщила, что её новая система под названием Clarity способна анализировать огромные объёмы данных для выявления военных объектов, инфраструктуры и позиций. Эту информацию также можно обрабатывать, чтобы помочь военным в выборе наиболее подходящих систем вооружения для поражения целей.

"Всем вооруженным силам нужны разведывательные возможности, соответствующие темпам боевых действий. Автономные системы играют все более важную роль", – заявил один из генеральных директоров и соучредитель Helsing Гунберт Шерф.

"Столь критически важная технология должна быть суверенной. Благодаря Clarity европейские вооруженные силы получают программное обеспечение, разработанное в Европе, которое работает на их собственной инфраструктуре и остается под их контролем", – добавил он.

Технический директор Helsing Роберт Финк, участвовавший в разработке продуктов Palantir, отметил, что новая платформа с самого начала проектировалась с учетом использования ИИ-агентов для анализа военной разведки.

Использование программного обеспечения Palantir немецкими органами безопасности вызвало споры, в частности из-за опасений относительно зависимости от американских технологий при президентстве Дональда Трампа.

Полиция федеральных земель Баварии и Северного Рейна-Вестфалии использует программное обеспечение Palantir, однако обе земли выступают за поиск европейских альтернатив.

В июне сообщалось, что французская служба внутренней разведки решила прекратить сотрудничество с американским гигантом в сфере искусственного интеллекта Palantir.