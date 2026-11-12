Майже половина поляків хотіли б бачити на політичній арені нову партію

Щонайменше 44% поляків хотіли б, щоб на політичній арені країни з’явилася нова партія чи політична сила.

Про це свідчить опитування Opinia24 для RMF 24, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами, 22% респондентів висловлюють рішучу підтримку цій ідеї, а ще 22% – помірний інтерес.

Це означає, що майже кожен другий громадянин бачить необхідність створення нового політичного угруповання, яке могло б освіжити національну політику та запропонувати виборцям альтернативу нинішнім партіям.

32% опитаних не хотіли б появи нової політичної сили. У цій групі 15% висловлюють рішучий спротив такому рішенню.

Кожен четвертий поляк не має однозначної думки з цього приводу, що може свідчити про невпевненість або дистанціювання від поточної політичної ситуації в країні.

Аналіз відповідей показує чіткі відмінності у ставленні до створення нової політичної сили залежно від віку, статі чи рівня освіти респондентів. Прихильниками змін є насамперед чоловіки, молодь – особливо у віці 18–29 років – та поляки з вищою освітою. Найвища підтримка нової політичної сили зафіксована серед наймолодших респондентів у віці 18–24 років, а також серед осіб із середньою освітою.

Натомість противниками появи нової політичної сили найчастіше є особи віком понад 60 років та прихильники "Громадянської коаліції" Дональда Туска.

У жовтні повідомлялось, що понад половина поляків негативно оцінюють роботу уряду Дональда Туска.

А майже 65% поляків вважають, що конфлікт між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким заважає ефективно реагувати на безпекові виклики.