Почти половина поляков хотели бы видеть на политической арене новую партию

По меньшей мере 44% поляков хотели бы, чтобы на политической арене страны появилась новая партия или политическая сила.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Opinia24 для RMF 24, сообщает "Европейская правда".

Согласно результатам, 22% респондентов выражают решительную поддержку этой идее, а ещё 22% – умеренный интерес.

Это означает, что почти каждый второй гражданин видит необходимость создания новой политической группы, которая могла бы освежить национальную политику и предложить избирателям альтернативу нынешним партиям.

32% опрошенных не хотели бы появления новой политической силы. В этой группе 15% выражают решительное несогласие с таким решением.

Каждый четвертый поляк не имеет однозначного мнения по этому поводу, что может свидетельствовать о неуверенности или дистанцировании от текущей политической ситуации в стране.

Анализ ответов показывает четкие различия в отношении к созданию новой политической силы в зависимости от возраста, пола или уровня образования респондентов. Сторонниками перемен являются прежде всего мужчины, молодежь – особенно в возрасте 18–29 лет – и поляки с высшим образованием. Наибольшая поддержка новой политической силы зафиксирована среди самых молодых респондентов в возрасте 18–24 лет, а также среди лиц со средним образованием.

В то же время противниками появления новой политической силы чаще всего являются лица старше 60 лет и сторонники "Гражданской коалиции" Дональда Туска.

В октябре сообщалось, что более половины поляков негативно оценивают работу правительства Дональда Туска.

А почти 65% поляков считают, что конфликт между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким мешает эффективно реагировать на вызовы в сфере безопасности.