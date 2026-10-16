У Польщі погіршилось ставлення до уряду Туска

Понад половина поляків негативно оцінюють роботу уряду Дональда Туска.

Такими є результати опитування, проведеного "Загальнопольською дослідницькою групою", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

Уряд Дональда Туска негативно оцінюють 53,6% респондентів.

37,88% опитаних вважають, що уряд Туска працює "дуже погано", а 15,72% – "скоріше погано". У порівнянні з опитуванням, проведеним у вересні, відсоток тих, хто негативно оцінює уряд, зріс на 4,4 відсоткового пункту.

Дії уряду позитивно оцінюють 26,65% опитаних – частка тих, хто оцінює уряд "дуже добре", становить 7,9%, а "скоріше добре" – 18,75%. Частка позитивних оцінок знизилася на 1,15 відсоткового пункту.

19,75% учасників опитування не оцінюють уряд Туска ані добре, ані погано.

Опитування було проведено з 1 по 7 жовтня серед репрезентативної групи з 1 000 осіб. Результати опитування опубліковано на наступний день після третьої річниці виборів, які відкрили шлях до влади нинішній коаліції.

Раніше у вересні голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що уряд Дональда Туска використовує повідомлення щодо загрози з боку Росії для отримання політичних вигод.

Президент Польщі Кароль Навроцький звинуватив Туска у "розпалюванні страху".