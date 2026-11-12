У Польщі українцеві загрожує довічне ув'язнення за диверсії на залізниці

Національна прокуратура Польщі подала до Окружного суду у Варшаві обвинувальний акт проти українця Володимира Б. – підозрюваного у диверсійних діях на залізниці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Громадянину України висунули звинувачення в участі в діяльності російської розвідки проти Польщі, а також у сприянні підготовці та здійсненні атак на залізничну інфраструктуру.

Як повідомила прокуратура, прокурор Мазовецького відділення Національної прокуратури висунув обвинувальний акт 28 жовтня.

Розслідування стосується диверсії на залізничній лінії № 7. Вона відбулася восени 2025 року в населених пунктах Міка в Гарволінському повіті та Голомб у Пулавському повіті.

За даними слідчих, Володимир Б. надавав підтримку двом іншим громадянам України – Олександру К. та Євгенію І.

Як випливає з доказів, Володимир Б. у вересні 2025 року відвіз Євгенія І. в околиці населених пунктів Міка та Голомб. На думку прокуратури, це дало змогу провести розвідку місцевості, вибрати місце для закладання вибухових пристроїв, а також визначити місця для встановлення пристрою для запису відео та металевого елемента на коліях.

Слідчі вважають, що роль Володимира Б. полягала в логістичній підтримці підготовки до дій, спрямованих проти залізничної лінії № 7.

За інкриміновані обвинуваченому діяння йому загрожує довічне ув’язнення.

Згідно з висновками слідства, 15 листопада 2025 року Олександр К. та Євгеній І. розмістили вибуховий матеріал на коліях у селищі Міка, а потім підірвали його під проїжджаючим вантажним поїздом.

Своєю чергою в період з 1 жовтня по 16 листопада 2025 року в Голомбі підозрювані мали встановити на коліях два спеціально підготовлені металеві елементи. На думку слідчих, вони могли призвести до сходження поїздів з рейок.

Прокуратура вказує, що ці дії створили безпосередню загрозу катастрофи в наземному транспорті, яка могла поставити під загрозу життя та здоров’я багатьох людей, а також майно значної вартості. Метою було серйозно залякати суспільство та вплинути на громадську думку.

Олександр К. та Євгеній І., яких підозрюють у безпосередньому здійсненні диверсійних актів, покинули Польщу 16 листопада 2025 року, виїхавши до Білорусі.

Ще торік Польща подала запити на "червоні" ордери на арешт Інтерполу щодо українських громадян.

Перед цим у Польщі ухвалили рішення про заочний арешт обох підозрюваних та видали європейський ордер на арешт одного з українців.