У Польщі видали європейський ордер на арешт одного з українців через диверсію на залізниці

Польський суд видав європейський ордер на арешт Євгенія Іванова, одного з безпосередніх виконавців терактів на залізничних коліях у Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Рішення щодо другого підозрюваного – Олександра Кононова – має бути прийнято ще цього ж дня.

Євгеній Іванов народився 13.09.1984 р. в Естонії. Його спільник – Олександр Кононов – народився 7.09.1986 р. в Україні.

Прокуратура висунула Олександру Кононову та Євгенію Іванову звинувачення у вчиненні диверсій терористичного характеру на користь розвідки Російської Федерації проти Республіки Польща.

Йдеться про звинувачення за трьома статтями – щодо шпигунства у вигляді актів диверсії на користь іноземної розвідки, створення загрози катастрофи в наземному транспорті та використання вибухових речовин. За це загрожує довічне ув'язнення.

Акти диверсії на залізничній лінії Варшава – Люблін відбулися 15 і 16 листопада в селі Міка та під Пулавами, поблизу села Голуб. У неділю 16 листопада вранці машиніст поїзда повідомив про порушення в залізничній інфраструктурі. На місці служби виявили, що колія пошкоджена в результаті вибуху.

Своєю чергою під Пулавами було пошкоджено контактну мережу, яка вибила вікно в одному з поїздів. Це був поїзд маршруту Свіноуйсьце – Жешув, яким подорожувало 475 пасажирів.

Польський суд заочно взяв під варту двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізничній інфраструктурі 27 листопада, наступного дня прокурор видав ордери на арешт двох чоловіків.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявляв, що його країна вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних, які, наскільки відомо, виїхали у Білорусь.