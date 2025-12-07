Польща подає у розшук Інтерполу двох українців, яких вважають диверсантами РФ

Польща подала запити на "червоні" ордери на арешт Інтерполу щодо українських громадян Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких слідство вважає виконавцями дивесій на польській залізниці на замовлення РФ.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Польські органи подали звернення до Інтерполу щодо видачі "червоних" ордерів щодо громадян України Євгенія Іванова та Олександра Кононова – що, у разі задоволення звернення, уможливить їхній міжнародний розшук.

Перед цим у Польщі ухвалили заочне рішення про арешт обох підозрюваних та видали європейський ордер на арешт одного з українців.

Нагадаємо, йдеться про підрив залізниці біля села Міка та підкладання об’єктів на залізничу інфраструктуру біля станції Пулави 15-16 листопада.

За висновками слідства, йдеться про диверсію в інтересах Росії. Підозрювані в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин, після чого виїхали до Білорусі.