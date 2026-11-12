В Польше украинцу грозит пожизненное заключение за диверсии на железной дороге

Национальная прокуратура Польши подала в Окружной суд Варшавы обвинительное заключение в отношении украинца Владимира Б., подозреваемого в диверсионных действиях на железной дороге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Гражданину Украины предъявлены обвинения в участии в деятельности российской разведки против Польши, а также в содействии подготовке и осуществлении атак на железнодорожную инфраструктуру.

Как сообщает прокуратура, прокурор Мазовецкого отделения Национальной прокуратуры выдвинул обвинительный акт 28 октября.

Расследование касается диверсии на железнодорожной линии № 7. Она произошла осенью 2025 года в населенных пунктах Мика в Гарволинском повете и Голомб в Пулавском повете.

По данным следователей, Владимир Б. оказывал поддержку двум другим гражданам Украины – Александру К. и Евгению И.

Как следует из доказательств, Владимир Б. в сентябре 2025 года отвез Евгения И. в окрестности населенных пунктов Мика и Голомб. По мнению прокуратуры, это позволило провести разведку местности, выбрать место для закладки взрывных устройств, а также определить места для установки устройства для записи видео и металлического элемента на путях.

Следователи считают, что роль Владимира Б. заключалась в логистической поддержке подготовки к действиям, направленным против железнодорожной линии № 7.

За инкриминируемые обвиняемому деяния ему грозит пожизненное заключение.

Согласно выводам следствия, 15 ноября 2025 года Александр К. и Евгений И. разместили взрывчатый материал на путях в поселке Мика, а затем взорвали его под проезжающим грузовым поездом.

В свою очередь в период с 1 октября по 16 ноября 2025 года в Голомбе подозреваемые должны были установить на путях два специально подготовленных металлических элемента. По мнению следователей, они могли привести к сходу поездов с рельсов.

Прокуратура указывает, что эти действия создали непосредственную угрозу катастрофы в наземном транспорте, которая могла поставить под угрозу жизнь и здоровье многих людей, а также имущество значительной стоимости. Целью было серьезно запугать общество и повлиять на общественное мнение.

Александр К. и Евгений И., которых подозревают в непосредственном совершении диверсионных актов, покинули Польшу 16 ноября 2025 года, уехав в Беларусь.

Еще в прошлом году Польша подала запросы на "красные" ордера на арест Интерпола в отношении украинских граждан

До этого в Польше приняли решение о заочном аресте обоих подозреваемых и выдали европейский ордер на арест одного из украинцев.