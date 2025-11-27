У Польщі заочно заарештували двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці

Окружний суд Варшави ухвалив рішення про тимчасове утримання під вартою двох українців: 41-річного Євгенія І. та 39-річного Олександра К., яких підозрюють у скоєнні диверсій на залізниці 15 та 16 листопада.

Про це повідомив прокурор Артур Казновський з Мазовецького відділення Департаменту організованої злочинності та корупції Національної прокуратури, передає RMF24, пише "Європейська правда".

За даними слідства, обидва підозрювані вже залишили територію Польщі та виїхали до Білорусі.

Попри їхню відсутність, суд задовольнив клопотання прокуратури та постановив взяти чоловіків під варту строком на два місяці – з дати їх фактичного затримання.

Як пояснив прокурор, це рішення є першим кроком до видачі національного ордера на арешт. Після цього може бути оголошений міжнародний ордер, а згодом – червоне повідомлення Інтерполу, що дозволить правоохоронцям інших країн долучитися до розшуку підозрюваних.

19 листопада у Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру. Публічно їхніх прізвищ не розкрили, лише імена. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

За даними ЗМІ, українців, яких підозрюють у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою на замовлення Росії, звати Євгеній Іванов та Олександр Кононов, вони в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин.

24 листопада національна прокуратура Польщі висунула звинувачення третій людині – Володимиру Б. – у зв'язку з диверсією на залізниці.

Після того Польща вирішила закрити останнє функціонуюче консульство РФ у Гданську.