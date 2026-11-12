Глава МЗС Італії заявив про нові погрози йому та його родині після кібератак

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у середу, що він та члени його родини отримали нові погрози після кібератак.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA, він повідомив під час години запитань у Палаті депутатів італійського парламенту.

Міністр зазначив, що в середу отримав нові погрози, які стосувалися всіх членів його родини, включно з неповнолітніми. За його словами, за їхні голови також оголосили винагороду.

"Я сам став мішенню кібератак, серед яких було й оголошення винагороди за мою голову", – заявив Таяні.

На вихідних Таяні повідомив, що його персональні дані опинилися серед інформації про кількох італійських посадовців, оприлюдненої кіберзлочинцями в даркнеті.

Міністр пов'язав кібератаки з діяльністю проросійських хакерів і підтримкою, яку Італія надає Україні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

"Сьогодні я отримав нові погрози, які не оминули жодного члена моєї родини – включаючи неповнолітніх; та сама винагорода, яка стосується мене, була призначена й за їхні голови", – заявив глава МЗС Італії.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у середу, 11 листопада, вирішила зібрати екстрене засідання уряду після того, як сотні шкіл по всій країні евакуювали після отримання однакових повідомлень про загрозу вибуху.