Глава МИД Италии заявил о новых угрозах в адрес него и его семьи после кибератак

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в среду, что он и члены его семьи получили новые угрозы после кибератак.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA, он сообщил во время часа вопросов в Палате депутатов итальянского парламента.

Министр отметил, что в среду получил новые угрозы, касавшиеся всех членов его семьи, включая несовершеннолетних. По его словам, за их головы также объявлено вознаграждение.

"Я сам стал мишенью кибератак, среди которых было и объявление награды за мою голову", – заявил Таяни.

На выходных Таяни сообщил, что его личные данные оказались среди информации о нескольких итальянских чиновниках, обнародованной киберпреступниками в даркнете.

Министр связал кибератаки с деятельностью пророссийских хакеров и поддержкой, которую Италия оказывает Украине после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Сегодня я получил новые угрозы, которые не обошли ни одного члена моей семьи – включая несовершеннолетних; та же награда, которая касается меня, была назначена и за их головы", – заявил глава МИД Италии.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони в среду, 11 ноября, решила созвать экстренное заседание правительства после того, как сотни школ по всей стране были эвакуированы в связи с получением одинаковых сообщений об угрозе взрыва.