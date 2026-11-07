Глава МЗС Італії став жертвою проросійських хакерів

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у суботу, що проросійські хакери опублікували у даркнеті його особисті.

Про це очільник італійського зовнішньополітичного відомства написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Таяні переконаний, що ці дії пов’язані із підтримкою України з боку італійського уряду.

"Кіберзлочинці вже кілька днів поширюють мої особисті дані в даркнеті та шукають іншу інформацію, фактично наражаючи мене на нові загрози та залякування. Вони також втягують у це мою родину, готові платити за додаткові відомості про мене та моїх близьких", – зазначив він.

Таяні наголосив, що не піддасться залякуванню і продовжить працювати, "щоб захищати своє міністерство та Італію".

"Наша позиція щодо України є політичною причиною, через яку я потрапив під приціл: захист свободи суверенної держави, чітка позиція на користь демократії та незалежності нації є небезпечною для цих злочинних угруповань", – переконаний глава італійського МЗС.

Як повідомляє агентство Reuters, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила підтримку Таяні та зазначила, що продаж конфіденційної інформації, яка стосується державних посадовців, є "приводом для серйозного занепокоєння".

На скриншотах, які побачило агентство Reuters, було видно фотографію Таяні серед списку з 18 "громадян, ворожих до Російської Федерації", до якого також входили експерти з кібербезпеки

Цей матеріал було виявлено в розділі даркнету, доступному через мережу Tor, у рамках моніторингових заходів, що здійснюються органами кібербезпеки, повідомило Reuters джерело, наближене до міністра.

Триває подальше розслідування, додав співрозмовник.

Нагадаємо, влітку російські пранкери Вован і Лексус розіграли старшого радника президента Литви Дейвідаса Матульоніса.

Також жертвою російських пранкерів став радник президента Естонії Мадіс Ролл. Після публікації розмови пранкерів з ним російська пропаганда стверджує, що Україна нібито координує з Естонією удари по об’єктах у Росії.