Жителя Естонії засудили за спробу ввезти в Росію тактичні черевики та вивезти звідти дитяче мило

В Естонії суд засудив 64-річного мешканця повіту Іда-Вірумаа до трьох місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном в один рік, оскільки він перевозив із Росії до Естонії шість шматків дитячого мила, а в іншому випадку намагався пронести до РФ тактичні черевики.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує ERR.

Згідно з інформацією суду, 7 листопада 2025 року чоловік прибув із Росії до Нарви через пішохідний термінал прикордонного пункту. Під час огляду його багажу митники виявили шість шматків дитячого мила. Цей товар входить до переліку продукції, імпорт якої з Росії заборонений санкціями Євросоюзу.

Через чотири дні, 11 листопада, чоловік прямував з Естонії до Росії. Під час перевірки багажу митники виявили у нього нові тактичні черевики LOWA. Їх вивезення до РФ також заборонено санкційними обмеженнями ЄС, оскільки ця продукція належить до категорії товарів, які можуть сприяти розвитку російського військового та оборонного сектору.

Напередодні суд визнав чоловіка винним у неодноразовому порушенні санкцій. Призначене покарання – три місяці позбавлення волі – не доведеться відбувати, якщо протягом року випробувального терміну він не вчинить нового умисного злочину.

Тактичне взуття суд постановив конфіскувати на користь держави. Шість шматків дитячого мила також конфіскують і знищать після набрання рішенням чинності.

Крім того, чоловік повинен відшкодувати державі 1419 євро судових витрат. Виплатити цю суму йому дозволили протягом року після набрання вироком чинності.

Рішення суду від 11 листопада 2026 року поки що очікує набрання чинності.

Нагадаємо, нещодавно в Естонії суд засудив українця до тюремного строку за перевезення нелегальних мігрантів.

Весною суд в Естонії визнав російського підприємця Івана Анчевського винним у порушенні санкцій Європейського Союзу і засудив його до трьох років і шести місяців позбавлення волі.