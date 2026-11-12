Жителя Эстонии осудили за попытку ввезти в Россию тактические ботинки и вывезти оттуда детское мыло

В Эстонии суд приговорил 64-летнего жителя уезда Ида-Вирумаа к трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, поскольку он перевозил из России в Эстонию шесть кусков детского мыла, а в другом случае пытался пронести в РФ тактические ботинки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Согласно информации суда, 7 ноября 2025 года мужчина прибыл из России в Нарву через пешеходный терминал пограничного пункта. Во время досмотра его багажа таможенники обнаружили шесть кусков детского мыла. Этот товар входит в перечень продукции, импорт которой из России запрещен санкциями Евросоюза.

Через четыре дня, 11 ноября, мужчина направлялся из Эстонии в Россию. Во время проверки багажа таможенники обнаружили у него новые тактические ботинки LOWA. Их вывоз в РФ также запрещен санкционными ограничениями ЕС, поскольку эта продукция относится к категории товаров, которые могут способствовать развитию российского военного и оборонного сектора.

Накануне суд признал мужчину виновным в неоднократном нарушении санкций. Назначенное наказание – три месяца лишения свободы – не придется отбывать, если в течение года испытательного срока он не совершит нового умышленного преступления.

Тактическую обувь суд постановил конфисковать в пользу государства. Шесть кусков детского мыла также будут конфискованы и уничтожены после вступления решения в силу.

Кроме того, мужчина должен возместить государству 1419 евро судебных издержек. Выплатить эту сумму ему разрешили в течение года после вступления приговора в силу.

Решение суда от 11 ноября 2026 года пока ожидает вступления в силу.

Напомним, недавно в Эстонии суд приговорил украинца к тюремному заключению за перевозку нелегальных мигрантов.

Весной суд в Эстонии признал российского предпринимателя Ивана Анчевского виновным в нарушении санкций Европейского Союза и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы.