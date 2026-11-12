Президент Литви назвав кандидата на представництво Європи у переговорах з РФ
Президент Литви Гітанас Науседа висловився щодо того, хто має представляти інтереси Європи під час переговорів щодо завершення російсько-української війни.
Про це він сказав перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Дубліні, передає "Європейська правда".
У Науседи запитали, хто, на його думку, повинен представляти Європу під час переговорів щодо завершення російсько-української війни.
Президент Литви вважає, що президент Європейської ради Антоніу Кошта "має відповідний мандат від лідерів держав-членів".
"Але, звичайно, я знаю, що існують різні підходи, і, на мою думку, у п’ятницю буде чудова нагода обговорити це та, можливо, знайти дещо складніші формули представництва", – сказав він.
Водночас Науседа зауважив, що якщо Росія буде бачити, що "обличчя, які представляють Європу, постійно змінюються" – це не приведе до кращого результату.
"Ми маємо знайти зрозумілу та прийнятну для всіх формулу представництва, і що швидше ми це зробимо – то краще", – додав він.
Нагадаємо, Естонія вважає, що Кошта та глава дипломатії ЄС Кая Каллас можуть представляти Європу на переговорах щодо врегулювання війни в Україні у той час, як лідери ЄС не можуть дійти згоди щодо того, хто саме повинен зайняти місце за переговорним столом.
А от прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін вважає, що Європі необов'язково мати одного представника на потенційних переговорах з Росією.
Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висунула вимогу, щоб Європейський Союз обговорив, хто саме та з яким мандатом має представляти ЄС на переговорах щодо війни Росії в Україні.