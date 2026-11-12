Президент Литвы назвал кандидата на представительство Европы в переговорах с РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался по поводу того, кто должен представлять интересы Европы на переговорах о прекращении российско-украинской войны.

Об этом он заявил перед началом саммита Европейского политического сообщества в Дублине, сообщает "Европейская правда".

Науседу спросили, кто, по его мнению, должен представлять Европу во время переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Президент Литвы считает, что президент Европейского совета Антониу Кошта "имеет соответствующий мандат от лидеров государств-членов".

"Но, конечно, я знаю, что существуют разные подходы, и, на мой взгляд, в пятницу будет прекрасная возможность обсудить это и, возможно, найти несколько более сложные формулы представительства", – сказал он.

В то же время Науседа отметил, что если Россия будет видеть, что "лица, представляющие Европу, постоянно меняются", – это не приведет к лучшему результату.

"Мы должны найти понятную и приемлемую для всех формулу представительства, и чем быстрее мы это сделаем – тем лучше", – добавил он.

Напомним, Эстония считает, что Антониу Кошта и глава дипломатии ЕС Кая Каллас могут представлять Европу на переговорах по урегулированию войны в Украине в то время, как лидеры ЕС не могут прийти к согласию относительно того, кто именно должен занять место за переговорным столом.

А вот премьер-министр Ирландии Михол Мартин считает, что Европе необязательно иметь одного представителя на потенциальных переговорах с Россией.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони выдвинула требование, чтобы Европейский Союз обсудил, кто именно и с каким мандатом должен представлять ЕС на переговорах по поводу войны России в Украине.