Прем'єр Албанії вступив у перепалку з журналісткою через згадку про зв'язки з Кушнером

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама вступив у перепалку з журналісткою, коли вона згадала про його зв'язки з зятем американського президента Джаредом Кушнером.

Про це він сказав перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Дубліні, передає "Європейська правда".

Під час спілкування з Рамою журналістка згадала, що прем'єр Албанії – "друг Джареда Кушнера". Він кілька разів перепитав, звідки вона це знає, а згодом сказав, що вона "надто багато читає газет".

На це журналістка сказала, що Рама "має бізнес з ним".

"Я веду з ним бізнес? Що це означає? Він висловив зацікавленість, і це дуже, дуже привабливий проєкт, над яким ми намагаємося працювати та узгодити всі деталі. Але процес іще триває. Усе, що про це розповідали й що зрештою стало загальноприйнятою правдою, – велика брехня. Адже жоден острів не був проданий, жоден острів не переданий у концесію, жоден острів не здавався в оренду", – сказав він.

Нагадаємо, у червні в Албанії розпочалися протести проти забудови Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною зі Кушнером. Курорт вартістю 1,4 млрд євро будується під керівництвом інвестиційної фірми Кушнера Affinity Partners.

Кушнер оголосив про плани будівництва курорту у 2024 році в рамках більш масштабної інвестиційної програми, яка також включала колишній штаб армії в столиці Сербії Белграді. Минулого року він відмовився від сербського проєкту через вуличні протести проти нього.

Раніше стало відомо, що албанські антикорупційні прокурори розпочали розслідування щодо масштабного проєкту будівництва розкішного туристичного курорту.

Детальніше читайте у статті – Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію