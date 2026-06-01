В Албанії розслідують проєкт курорту, який пов’язаний із компанією зятя Трампа

Албанські антикорупційні прокурори розпочали розслідування щодо масштабного проєкту будівництва розкішного туристичного курорту, який пов’язують із інвестиційною компанією Affinity Partners, очолюваною Джаредом Кушнером – зятем президента США Дональда Трампа.

Про це пише Politico із посиланням на заяву спеціальної антикорупційної прокуратури Албанії (SPAK), передає "Європейська правда".

Як зазначається, SPAK перевіряє зміни у статусі охоронюваних територій і земельні рішення, які були ухвалені у 2024 році. Саме вони, за даними слідства, могли відкрити шлях для реалізації інвестиційного проєкту.

Йдеться про будівництво на безлюдному острові Сазані в Адріатичному морі та частині природоохоронної зони "Вьоса-Нарта" – екологічно чутливої прибережної території, де мешкають фламінго, тюлені та морські черепахи.

Кушнер, який також виконує роль спеціального посланця Трампа, раніше публічно презентував плани перетворення цієї ділянки на великий курорт із приблизно 10 тисячами готельних номерів.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама підтвердив, що уряд веде переговори щодо проєкту, але заявив, що остаточний план розвитку ще не подано, а екологічна експертиза не завершена.

Водночас він заперечив, що ініціатива порушує природоохоронний статус території.

