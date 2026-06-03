В Албанії протестували проти будівництва пов'язаного з зятем Трампа курорту

Тисячі албанців у вівторок ввечері вийшли на вулиці Тирани на протест проти забудови Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною зі зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Курорт вартістю 1,4 млрд євро будується під керівництвом інвестиційної фірми Кушнера Affinity Partners на острові біля берегів Албанії та на незабудованій ділянці узбережжя поблизу заповідної території Вйоса-Нарта – водно-болотного угіддя, де мешкають фламінго, тюлені та гніздяться морські черепахи.

Екологи виступають проти цього плану, який, на їхню думку, вплине на кілька сотень гектарів незайманих пляжів.

Забудовники запевняють, що діятимуть відповідально.

"Наша увага зосереджена на відповідальному управлінні, поліпшенні стану довкілля, створенні робочих місць та формуванні довгострокової цінності для місцевих громад. Ми поважаємо поточні громадські та інституційні процеси", – заявив Ашер Абехсера, голова компанії Sazan Real Estate Development LLC, яка розробляє плани у партнерстві з фірмою Кушнера.

У вівторок ввечері протестувальники зібралися біля офісу прем'єр-міністра Албанії Еді Рами, тримаючи в руках надувних фламінго та плакати з написами "Нація не продається" та "Я не хочу, щоб Албанія була схожою на Дубай".

"Ми хочемо, щоб усі будівельні роботи були зупинені, а важка техніка вивезена з природоохоронної зони", – сказав Джоні Ворпсі, еколог з організації PPNEA-BirdLife Albania.

Рама став на захист проєкту.

"Дуже важливо, щоб ми залишалися гостинними, щоб ми залишалися справедливими і щоб за жодних обставин ми не отримали тавро країни, де інвесторів зустрічають вороже", – сказав він Reuters.

"Немає абсолютно жодних шансів, що інвестиції зупиняться, доки я тут", – додав прем'єр.

Протести місцевих жителів та некомерційних організацій почалися після того, як забудовники звели великі огорожі з колючого дроту на запланованому майданчику в Звернеці, поблизу Вльори.

Кушнер оголосив про плани будівництва курорту в 2024 році в рамках більш масштабної інвестиційної програми, яка також включала колишній штаб армії в столиці Сербії Белграді. Минулого року він відмовився від сербського проєкту через вуличні протести проти нього.

Раніше стало відомо, що албанські антикорупційні прокурори розпочали розслідування щодо масштабного проєкту будівництва розкішного туристичного курорту.