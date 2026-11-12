Премьер-министр Албании вступил в перепалку с журналисткой из-за упоминания о связях с Кушнером

Премьер-министр Албании Эди Рама вступил в перепалку с журналисткой, когда она упомянула о его связях с зятем американского президента Джаредом Кушнером.

Об этом он заявил перед началом саммита Европейского политического сообщества в Дублине, сообщает "Европейская правда".

Во время беседы с Рамой журналистка упомянула, что премьер Албании – "друг Джареда Кушнера". Он несколько раз переспросил, откуда она это знает, а затем сказал, что она "слишком много читает газет".

На это журналистка ответила, что Рама "ведет с ним бизнес".

"Я веду с ним бизнес? Что это значит? Он проявил заинтересованность, и это очень, очень привлекательный проект, над которым мы пытаемся работать и согласовать все детали. Но процесс еще продолжается. Все, что об этом рассказывали и что в итоге стало общепринятой правдой, – большая ложь. Ведь ни один остров не был продан, ни один остров не передан в концессию, ни один остров не сдавался в аренду", – сказал он.

Напомним, в июне в Албании начались протесты против застройки Адриатического побережья компанией, связанной с Кушнером. Курорт стоимостью 1,4 млрд евро строится под руководством инвестиционной фирмы Кушнера Affinity Partners.

Кушнер объявил о планах строительства курорта в 2024 году в рамках более масштабной инвестиционной программы, которая также включала бывший штаб армии в столице Сербии Белграде. В прошлом году он отказался от сербского проекта из-за уличных протестов против него.

Ранее стало известно, что албанские антикоррупционные прокуроры начали расследование в отношении масштабного проекта строительства роскошного туристического курорта.

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