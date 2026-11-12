Венгрия смягчит правила по абортам в рамках реформы прав женщин

Правительство Венгрии упростит доступ к экстренной контрацепции и отменит спорное правило в отношении абортов в рамках более широкого пакета реформ в сфере прав женщин.

Об этом в четверг заявил премьер-министр Петер Мадьяр, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Запланированные меры также предусматривают усиление защиты пострадавших от насилия и ратификацию международной конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. Эти шаги свидетельствуют о резком отходе от политики бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.

"Мы предлагаем комплексный пакет мер по противодействию всем формам насилия в отношении женщин ради безопасности и достоинства венгерских женщин", – сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он назвал ратификацию Стамбульской конвенции "давно назревшим обязательством" венгерского государства. Эта конвенция направлена на предотвращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Она обязывает страны-участницы криминализировать изнасилование на основании отсутствия согласия.

По словам Мадьяра, правительство внесет изменения в Уголовный кодекс, чтобы усилить защиту женщин. Незаконное использование интимных изображений станет уголовным правонарушением, а пострадавшие от домашнего насилия получат особый статус в ходе уголовного производства.

"Мы четко даем понять, что сексуальные действия возможны только при добровольном согласии другой стороны", – заявил Мадьяр.

Он также сообщил, что для получения средств экстренной контрацепции женщинам больше не понадобится рецепт, а правительство примет меры по преодолению так называемой менструальной бедности.

Кроме того, правительство изменит правило, принятое администрацией Орбана в 2022 году. Оно обязывало беременных женщин, желающих сделать аборт, предоставить подтверждение от медицинского работника о наличии у плода признаков жизни. Это правило широко трактовалось как требование прослушать сердцебиение плода.

Нововведение вызвало критику и протесты со стороны врачей и правозащитных организаций, которые называли эту процедуру "жестокой" и "унизительной".