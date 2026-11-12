Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян: речь идет о спортсменах

В четверг, 12 ноября, правительство Финляндии приняло решение, которым ужесточает ограничения на въезд для граждан России.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Финляндия определила угрозу, которую такой въезд граждан РФ представляет для международных отношений страны. Поэтому новые ограничения касаются краткосрочного трудоустройства россиян по визе, в частности в сфере профессионального спорта.

В заявлении отмечается, что ограничения на въезд также распространяются на спортсменов, которым предоставлен "нейтральный статус".

Это решение будет учитываться органами власти при рассмотрении визовых заявлений и оценке условий въезда и краткосрочного пребывания, начиная с 16 ноября.

"Поскольку агрессивная война России продолжается, российским спортсменам нечего делать в Финляндии. Их въезд поставил бы под угрозу международные отношения Финляндии. То же самое касается и других видов краткосрочной работы по визе, не являющихся необходимыми для национальных интересов Финляндии", – заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал такое решение Финляндии.

"Не может быть "обычного хода дел", пока Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну. Этот шаг касается справедливости, ответственности и безопасности", – подчеркнул он.

Также украинский министр призвал европейских партнеров последовать примеру Финляндии и "устранить остальные лазейки и усилить скоординированное давление на Россию".

"Агрессор должен понести реальные последствия, пока не прекратит войну и не начнет соблюдать международное право", – добавил Сибига.

Европейская комиссия выступает против "нормализации" участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, пока продолжается война РФ против Украины, однако окончательное решение о допуске российских хоккейных сборных принадлежит Международной федерации хоккея.

А президент Чехии Петр Павел заявил, что российские спортсмены, представляющие свою страну, а значит, и режим, который уже пять лет ведет захватническую войну, не должны выступать под своим флагом на чемпионатах мира или Европы.