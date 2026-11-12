Британія оголосила новий масштабний пакет санкцій проти Росії

Велика Британія оголосила про новий масштабний пакет санкцій проти Росії і стала першою країною, яка запровадила каральні заходи проти всіх десяти найбільших російських нафтовиробників.

Про це йдеться у заяві британського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Новий санкційний пакет від Британії включає судна "тіньового флоту", задіяні у транспортуванні російської нафти та СПГ, великі вугільні компанії, а також флагманський арктичний нафтогазовий проєкт компанії "Роснефть" – ТОВ "Восток Oil". Також запроваджуються санкції проти компанії "Славнефть".

Таким чином Британія стала першою країною у світі, яка застосувала санкції до всіх десяти найбільших російських нафтовидобувних компаній.

"Цей крок також означає, що Велика Британія націлена на майже кожну ланку ланцюга енергетичних доходів у нафтогазових секторах, включаючи виробників, торговельні мережі, ланцюги постачання та судна, щоб ще більше обмежити здатність Росії отримувати доходи та фінансувати свою незаконну війну", – йдеться в заяві.

Як зазначив британський прем’єр Енді Бернем, мирні переговори щодо України просунулися вперед, "але зараз не час для самозаспокоєння".

"Ми маємо й надалі посилювати тиск на Росію, щоб домогтися повного та негайного припинення вогню. Саме тому Велика Британія оголосила про низку нових жорстких санкцій, щоб обмежити нафтові доходи Росії та прискорити припинення безглуздої війни, яку веде Кремль", – підкреслив він.

Повідомляли, що ЄС у понеділок, 16 листопада, введе санкційні обмеження проти 50 банків, які діють у РФ.

У середу "ЄП" стало відомо, що посли держав Євросоюзу на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) попередньо погодили внесення до санкційних списків проти Росії 145 фізичних та юридичних осіб.

12 жовтня ЄС схвалив наймасштабніше розширення персональних санкцій проти РФ – у новому списку майже 1600 фізичних та юридичних осіб.