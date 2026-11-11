Посли ЄС погодили нові санкції проти Росії, у списку – 50 російських банків

Посли держав Євросоюзу на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) 11 листопада попередньо погодили внесення до санкційних списків проти Росії 145 фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, а також кібератак та гібридної діяльності.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя з посиланням на обізнаного з результатами засідання дипломата ЄС.

Остаточно затвердити нові санкційні списки має Рада ЄС з закордонних справ, засідання якої відбудеться у Брюсселі в понеділок, 16 листопада.

"У санкційні списки за дії проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України буде включено 12 фізичних та 101 юридичну особу. Серед цієї сотні – 50 російських банків", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Також санкції будуть запроваджені проти ряду компаній, які сприяють діяльності тіньового флоту РФ.

Окрім цього, 30 фізичних та одна юридична особа будуть внесені до списку у рамках санкційного режиму щодо гібридної діяльності Росії. А ще одна юридична особа – до списку санкційного режиму ЄС щодо кібератак.

Як повідомляла "Європейська правда", 12 жовтня ЄС схвалив наймасштабніше розширення персональних санкцій проти РФ – у новому списку майже 1600 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, 22 вересня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Деталі – у статті "Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну".